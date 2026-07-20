Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подождут»: Леброн отреагировал на претензии НБА через инсайдера

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Леброн Джеймс не собирается ускорять выбор новой команды, несмотря на слова Адама Сильвера о трудностях с календарем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам журналиста, четырехкратный чемпион НБА намерен объявить о своем будущем только тогда, когда сам сочтет момент подходящим, и не обращает внимания на недовольство лиги.

«Вот эту вещь я точно скажу с уверенностью. Леброну все равно, что его график создает помехи лиге. Он не будет торопиться, пока не поймет, что пришло время для принятия решения. Подождут», — приводит слова Уиндхорста Yahoo! Sports.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что затянувшееся решение Джеймса мешает лиге завершить работу над календарем нового сезона.

В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.


Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше