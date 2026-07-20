«Подождут»: Леброн отреагировал на претензии НБА через инсайдера

По словам журналиста, четырехкратный чемпион НБА намерен объявить о своем будущем только тогда, когда сам сочтет момент подходящим, и не обращает внимания на недовольство лиги.
«Вот эту вещь я точно скажу с уверенностью. Леброну все равно, что его график создает помехи лиге. Он не будет торопиться, пока не поймет, что пришло время для принятия решения. Подождут», — приводит слова Уиндхорста Yahoo! Sports.
Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что затянувшееся решение Джеймса мешает лиге завершить работу над календарем нового сезона.
В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.