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Авторитетный журналист впечатлился игрой Демина в летней лиге НБА

Известный североамериканский журналист Зак Лоу высоко оценил игру российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Демина по итогам Летней лиги НБА — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее Демин вошел во вторую символическую пятерку Летней лиги НБА, став первым российским баскетболистом, удостоенным такого признания.

«Я рад за “Нетс” и особенно впечатлен тем, как Егор Демин провел Летнюю лигу. Он выглядел великолепно — очень зрелым и уверенным игроком, далеко не как новичок. Думаю, Дёмин ещё докажет, что “Нетс” не зря выбрали его под восьмым номером.

За этой командой будет интересно следить. У “Нетс” по-прежнему остается много дополнительных пиков, и рано или поздно они наверняка сделают серьезное. приобретение на рынке свободных агентов. Но уже сейчас у них есть хороший шанс на удачный сезон, если молодые игроки смогут ярко себя проявить и привлечь в команду кого-то из свободных агентов. Все-таки это Нью-Йорк.

Думаю, у “Нетс” есть возможность в перспективе выстроить заднюю линию будущего вокруг Микеля Брауна и Демина. И этого уже достаточно, чтобы смотреть на их проект с воодушевлением», — заявил Лоу в своем подкасте.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.

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