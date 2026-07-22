Авторитетный журналист впечатлился игрой Демина в летней лиге НБА

«Я рад за “Нетс” и особенно впечатлен тем, как Егор Демин провел Летнюю лигу. Он выглядел великолепно — очень зрелым и уверенным игроком, далеко не как новичок. Думаю, Дёмин ещё докажет, что “Нетс” не зря выбрали его под восьмым номером.



За этой командой будет интересно следить. У “Нетс” по-прежнему остается много дополнительных пиков, и рано или поздно они наверняка сделают серьезное. приобретение на рынке свободных агентов. Но уже сейчас у них есть хороший шанс на удачный сезон, если молодые игроки смогут ярко себя проявить и привлечь в команду кого-то из свободных агентов. Все-таки это Нью-Йорк.



Думаю, у “Нетс” есть возможность в перспективе выстроить заднюю линию будущего вокруг Микеля Брауна и Демина. И этого уже достаточно, чтобы смотреть на их проект с воодушевлением», — заявил Лоу в своем подкасте.