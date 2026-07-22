Пэт Райли назвал Янниса Адетокунбо игроком топ-5 НБА

«Я ставлю Янниса в топ-5 НБА… Он талантлив, скромен и успешен. Для меня, Энди и нашей организации скептики, которые строят прогнозы на 18 месяцев, не имеют значения — наша ментальность в том, что мы хотим побеждать сейчас. Кто бы ни присоединился к нам, он поможет нам побеждать сейчас», — приводит слова Райли The Heat Realm.