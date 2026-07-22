Пэт Райли назвал Янниса Адетокунбо игроком топ-5 НБА

По словам руководителя «Хит», греческий форвард входит в число лучших баскетболистов НБА.
«Я ставлю Янниса в топ-5 НБА… Он талантлив, скромен и успешен. Для меня, Энди и нашей организации скептики, которые строят прогнозы на 18 месяцев, не имеют значения — наша ментальность в том, что мы хотим побеждать сейчас. Кто бы ни присоединился к нам, он поможет нам побеждать сейчас», — приводит слова Райли The Heat Realm.
23 июня стало известно, что Адетокунбо перешел из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит». В регулярном чемпионате НБА сезона-2025/26 греческий форвард провел 36 матчей, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру.
В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.