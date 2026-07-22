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Пэт Райли назвал Янниса Адетокунбо игроком топ-5 НБА

Президент «Майами Хит» Пэт Райли прокомментировал переход Янниса Адетокунбо и заявил, что клуб намерен бороться за чемпионский титул уже в следующем сезоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам руководителя «Хит», греческий форвард входит в число лучших баскетболистов НБА.

«Я ставлю Янниса в топ-5 НБА… Он талантлив, скромен и успешен. Для меня, Энди и нашей организации скептики, которые строят прогнозы на 18 месяцев, не имеют значения — наша ментальность в том, что мы хотим побеждать сейчас. Кто бы ни присоединился к нам, он поможет нам побеждать сейчас», — приводит слова Райли The Heat Realm.

23 июня стало известно, что Адетокунбо перешел из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит». В регулярном чемпионате НБА сезона-2025/26 греческий форвард провел 36 матчей, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру.

В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.