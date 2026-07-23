Шакил О’Нил назвал условие чемпионства «Майами» с Яннисом

«Я бы не называл это давлением, но ему придется принять на себя ту ответственность, которую оставили после себя предшественники. Мы с Дуэйном Уэйдом начали всю эту историю, потом была “Большая тройка” во главе с Леброном. Когда игрок такого уровня приходит в “Майами”, от него автоматически ждут чемпионства.



Думаю, им нужно добавить вокруг Янниса и Адебайо еще трех-четырех снайперов. А в остальном — с культурой “Хит”, с их тренировочным процессом и подходом к подготовке — они, без сомнения, будут готовы, — сказал О'Нил в интервью Sports Illustrated.