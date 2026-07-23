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Шакил О’Нил назвал условие чемпионства «Майами» с Яннисом

Легендарный центровой Шакил О'Нил поделился мнением о переходе Янниса Адетокунбо в «Майами».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Четырехкратный чемпиона НБА оценил перспективы команды в борьбе за титул.

«Я бы не называл это давлением, но ему придется принять на себя ту ответственность, которую оставили после себя предшественники. Мы с Дуэйном Уэйдом начали всю эту историю, потом была “Большая тройка” во главе с Леброном. Когда игрок такого уровня приходит в “Майами”, от него автоматически ждут чемпионства.

Думаю, им нужно добавить вокруг Янниса и Адебайо еще трех-четырех снайперов. А в остальном — с культурой “Хит”, с их тренировочным процессом и подходом к подготовке — они, без сомнения, будут готовы, — сказал О'Нил в интервью Sports Illustrated.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Яннис Адетокунбо провел 36 матчей, в которых в среднем набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и 5,4 результативной передачи, реализуя 62,4% бросков с игры.

23 июня стало известно, что Адетокунбо перешел из «Милуоки» в «Майами».

В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.