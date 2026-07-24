Бывший игрок НБА украл бутылку водки за 34 доллара

Инцидент произошел 16 июля в городе Касл-Рок. По данным издания, владелец магазина обратился в полицию после того, как заметил, что Лоусон покинул торговую точку, не оплатив товар. Как утверждается, бывший баскетболист открыл бутылку на улице, после чего зашел с ней в расположенный неподалеку ресторан и сел за барную стойку. По словам владельца магазина, Лоусон выглядел нетрезвым и с трудом держался на ногах.