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Бывший игрок НБА украл бутылку водки за 34 доллара

Бывший защитник НБА Тай Лоусон был арестован в американском штате Колорадо по обвинению в краже бутылки водки Tito's стоимостью $34. Об этом сообщает New York Post.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 16 июля в городе Касл-Рок. По данным издания, владелец магазина обратился в полицию после того, как заметил, что Лоусон покинул торговую точку, не оплатив товар. Как утверждается, бывший баскетболист открыл бутылку на улице, после чего зашел с ней в расположенный неподалеку ресторан и сел за барную стойку. По словам владельца магазина, Лоусон выглядел нетрезвым и с трудом держался на ногах.

Полицейские доставили экс-игрока в тюрьму округа Дуглас. Ему предъявлено обвинение в мелкой краже имущества стоимостью менее 300 долларов.

Согласно судебным документам, Лоусон также оскорблял одного из офицеров, бил ногой по стеклянной стене камеры, выкрикивал «Остановитесь!» и плевал на пол. Позже он успокоился и извинился за свое поведение.

Лоусон выступал в НБА с 2009 по 2018 год. Большую часть карьеры он провел в «Денвер Наггетс», а также играл за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс». После ухода из НБА баскетболист продолжил карьеру за рубежом, в последний раз — в чемпионате Венесуэлы в 2023 году.