Переход Леброна Джеймса принесет Филадельфии до $430 млн

Исследователи отмечают, что в предыдущих городах, где выступал Джеймс, его появление заметно влияло на местный бизнес. В радиусе одной мили от домашней арены количество ресторанов и баров увеличивалось примерно на 13%, а число рабочих мест в сфере общественного питания — на 23,5%.
По прогнозам экспертов, аналогичный эффект может проявиться и в Филадельфии: ожидается рост числа посетителей в заведениях рядом с ареной и увеличение занятости в сфере услуг. Подобная тенденция ранее наблюдалась во всех городах, за которые выступал Леброн.
Интерес к переходу звездного форварда уже оказался огромным: первая партия игровых маек «Сиксерс» с 23-м номером Джеймса на платформе Fanatics была полностью распродана менее чем за два часа.
41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает 3,88 млн долларов, а в следующем — 4,07 млн. Второй год соглашения является опцией игрока.
Предстоящий сезон станет для Леброна Джеймса 24-м в карьере в НБА.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.