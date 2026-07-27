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Переход Леброна Джеймса принесет Филадельфии до $430 млн

Переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» может принести экономике города от 250 до 430 миллионов долларов. К такому выводу пришли аналитики The Boyd Company.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Исследователи отмечают, что в предыдущих городах, где выступал Джеймс, его появление заметно влияло на местный бизнес. В радиусе одной мили от домашней арены количество ресторанов и баров увеличивалось примерно на 13%, а число рабочих мест в сфере общественного питания — на 23,5%.

По прогнозам экспертов, аналогичный эффект может проявиться и в Филадельфии: ожидается рост числа посетителей в заведениях рядом с ареной и увеличение занятости в сфере услуг. Подобная тенденция ранее наблюдалась во всех городах, за которые выступал Леброн.

Интерес к переходу звездного форварда уже оказался огромным: первая партия игровых маек «Сиксерс» с 23-м номером Джеймса на платформе Fanatics была полностью распродана менее чем за два часа.

41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает 3,88 млн долларов, а в следующем — 4,07 млн. Второй год соглашения является опцией игрока.

Предстоящий сезон станет для Леброна Джеймса 24-м в карьере в НБА.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.

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