Глава Евролиги усомнился в успехе европейского проекта НБА

По его словам, диалог продолжается, однако стороны пока не смогли сблизить позиции.
«Их модель не соответствует нашей, а наша — их. Нам еще предстоит провести много обсуждений, прежде чем мы сможем прийти к решению, которое устроит обе стороны», — заявил Буэно в подкасте StreamTime Sports.
Глава Евролиги также усомнился, что европейский проект НБА сможет добиться успеха без участия сильнейших клубов континента. По его мнению, новая лига столкнется с серьезными трудностями, поскольку у НБА пока нет собственной клубной структуры и устойчивой аудитории в ряде потенциальных городов-участников.
Буэно подчеркнул, что наиболее перспективным сценарием остается сотрудничество НБА и Евролиги, однако до достижения полноценного соглашения сторонам еще далеко.
Европейский проект НБА — это план по запуску новой профессиональной баскетбольной лиги NBA Europe совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА), старт которой намечен на октябрь 2027 года.