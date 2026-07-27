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Глава Евролиги усомнился в успехе европейского проекта НБА

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно прокомментировал переговоры с НБА о возможном сотрудничестве в развитии европейского баскетбола.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По его словам, диалог продолжается, однако стороны пока не смогли сблизить позиции.

«Их модель не соответствует нашей, а наша — их. Нам еще предстоит провести много обсуждений, прежде чем мы сможем прийти к решению, которое устроит обе стороны», — заявил Буэно в подкасте StreamTime Sports.

Глава Евролиги также усомнился, что европейский проект НБА сможет добиться успеха без участия сильнейших клубов континента. По его мнению, новая лига столкнется с серьезными трудностями, поскольку у НБА пока нет собственной клубной структуры и устойчивой аудитории в ряде потенциальных городов-участников.

Буэно подчеркнул, что наиболее перспективным сценарием остается сотрудничество НБА и Евролиги, однако до достижения полноценного соглашения сторонам еще далеко.

Европейский проект НБА — это план по запуску новой профессиональной баскетбольной лиги NBA Europe совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА), старт которой намечен на октябрь 2027 года.