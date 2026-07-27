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Стеф Карри высказался о громком переходе Леброна Джеймса

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на переход Леброна Джеймса в «Филадельфию Севенти Сиксерс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Уорриорз» считались одним из основных претендентов на подписание четырехкратного чемпиона НБА благодаря его отношениям с Карри и главным тренером команды Стивом Керром. Тем не менее Джеймс предпочел продолжить карьеру в составе «Сиксерс».

«Именно поэтому не стоит ничего представлять заранее, пока это действительно не произошло. В таких ситуациях слишком много переменных», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает 3,88 млн долларов, а в следующем — 4,07 млн. Второй год соглашения является опцией игрока.

Предстоящий сезон станет для Леброна Джеймса 24-м в карьере в НБА.

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