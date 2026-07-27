Агент Леброна: Он до конца выбирал между двумя клубами

В итоге форвард решил подписать контракт с клубом из Филадельфии.
«Именно поэтому я говорил, что все эти спекуляции были ложными. В конце концов люди просто выполняли свою работу. Это было непростое решение между “Филадельфией” и “Голден Стэйт”. В итоге он выбрал “Филадельфию”», — рассказал Пол в подкасте Game Over.
Глава агентства Klutch Sports также объяснил, почему переход Джеймса имеет большое значение для главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса.
«Приход Леброна с его опытом дает Нику Нерсу человека, на которого можно опереться в вопросах дисциплины внутри команды, чтобы игроки не начали выступать против тренера», — добавил Пол.
41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает 3,88 млн долларов, а в следующем — 4,07 млн. Второй год соглашения является опцией игрока.
Предстоящий сезон станет для Леброна Джеймса 24-м в карьере в НБА.