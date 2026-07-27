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Агент Леброна: Он до конца выбирал между двумя клубами

Агент Леброна Джеймса Рич Пол рассказал, что четырехкратный чемпион НБА всерьез рассматривал два варианта продолжения карьеры — «Филадельфию» и «Голден Стэйт».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В итоге форвард решил подписать контракт с клубом из Филадельфии.

«Именно поэтому я говорил, что все эти спекуляции были ложными. В конце концов люди просто выполняли свою работу. Это было непростое решение между “Филадельфией” и “Голден Стэйт”. В итоге он выбрал “Филадельфию”», — рассказал Пол в подкасте Game Over.

Глава агентства Klutch Sports также объяснил, почему переход Джеймса имеет большое значение для главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса.

«Приход Леброна с его опытом дает Нику Нерсу человека, на которого можно опереться в вопросах дисциплины внутри команды, чтобы игроки не начали выступать против тренера», — добавил Пол.

41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает 3,88 млн долларов, а в следующем — 4,07 млн. Второй год соглашения является опцией игрока.

Предстоящий сезон станет для Леброна Джеймса 24-м в карьере в НБА.


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