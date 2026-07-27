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Леброн Джеймс официально стал игроком «Филадельфии»

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс официально стал игроком «Филадельфии Севенти Сиксерс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Филадельфия» смогла зарегистрировать контракт с 41-летним звездным баскетболистом после отчисления 24-летнего защитника Дэйлена Терри.

Леброн подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В первом сезоне он заработает около 3,9 млн долларов, во втором — около 4,1 млн долларов. На второй год контракта предусмотрена опция игрока. Также в соглашении предусмотрен 15%-й торговый бонус, который будет активирован в случае обмена в другую команду.

«Филадельфия» — четвертый клуб в карьере Леброна. Ранее он выступал за «Кливленд Кавалерс» (2003−2010, 2014−2018), «Майами Хит» (2010−2014) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018−2026), завоевал с этими командами четыре чемпионских титула (2012, 2013, 2016, 2020).

Предстоящий сезон станет для Леброна рекордным 24-м в НБА. В прошлом сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набирая 21,3 очка, 6,2 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

В минувшем сезоне «Филадельфия» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА и дошла до второго раунда плей-офф, где уступила будущему чемпиону — «Нью-Йорк Никс» (0−4).

Новый регулярный сезон в НБА стартует в середине октября.

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