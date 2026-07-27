Российский игрок НБА Голдин показал кадры со свадьбы

Голдин дебютировал в НБА в прошлом сезоне. Российский центровой не был выбран на драфте после выступлений за университетскую команду «Мичиган Вулверинс» и большую часть времени провел в фарм-клубе «Майами» — «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге.