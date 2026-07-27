Российский игрок НБА Голдин показал кадры со свадьбы

25-летний центровой опубликовал в социальных сетях видео со своей свадьбы. Избранницей Голдина стала его девушка Кэмерон. Российский баскетболист сделал ей предложение 23 февраля 2025 года.
17 июля, Голдин подписал новый двусторонний контракт с «Майами». Такие соглашения предусматривают выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА, которая составляет $1,35 млн, и не учитываются в потолке зарплат клуба.
Голдин дебютировал в НБА в прошлом сезоне. Российский центровой не был выбран на драфте после выступлений за университетскую команду «Мичиган Вулверинс» и большую часть времени провел в фарм-клубе «Майами» — «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге.
За основную команду «Хит» Голдин сыграл девять матчей, проведя на площадке в общей сложности 24 минуты. Его средние показатели составили 0,8 очка, 1 подбор и 0,3 перехвата за игру.
Новый регулярный чемпионат НБА стратует в октябре.