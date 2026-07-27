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Владелец «Филадельфии» высказался о переходе Леброна Джеймса

Джош Харрис поприветствовал Леброна Джеймса в составе команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Владелец «Филадельфии Сиксерс» Джош Харрис прокомментировал переход Леброна Джеймса в команду.

«Рад приветствовать Леброна в “Филадельфии”. Он входит в число величайших баскетболистов в истории НБА и лучших спортсменов всех времён. Его достижения говорят сами за себя: четыре чемпионских титула, четыре награды MVP регулярного сезона, четыре звания MVP финала, три олимпийских золота, рекорд лиги по набранным очкам, 22 участия в Матчах всех звёзд и 21 включение в символические сборные НБА.

С нетерпением жду, когда увижу Леброна в одной команде с Джейленом Брауном, Ви Джеем Эджкомбом, Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и другими нашими игроками. Мы рассчитываем бороться за чемпионство.

Леброну и его семье хочу сказать, что мы благодарны за выбор «Сиксерс» и ждём начала новой главы его выдающейся карьеры. Добро пожаловать в Филадельфию", — приводит слова Харриса пресс-служба клуба.

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