Владелец «Филадельфии» высказался о переходе Леброна Джеймса

Владелец «Филадельфии Сиксерс» Джош Харрис прокомментировал переход Леброна Джеймса в команду.
«Рад приветствовать Леброна в “Филадельфии”. Он входит в число величайших баскетболистов в истории НБА и лучших спортсменов всех времён. Его достижения говорят сами за себя: четыре чемпионских титула, четыре награды MVP регулярного сезона, четыре звания MVP финала, три олимпийских золота, рекорд лиги по набранным очкам, 22 участия в Матчах всех звёзд и 21 включение в символические сборные НБА.
С нетерпением жду, когда увижу Леброна в одной команде с Джейленом Брауном, Ви Джеем Эджкомбом, Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и другими нашими игроками. Мы рассчитываем бороться за чемпионство.
Леброну и его семье хочу сказать, что мы благодарны за выбор «Сиксерс» и ждём начала новой главы его выдающейся карьеры. Добро пожаловать в Филадельфию", — приводит слова Харриса пресс-служба клуба.