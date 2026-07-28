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Эмбиид лично заверил Леброна, что здоров перед сезоном НБА

Джоэл Эмбиид, постоянно получающий травмы, убедил Леброна Джеймса, что полность здоров перед новым сезоном.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Звездный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время личной встречи с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом заявил, что полностью восстановился после проблем со здоровьем. Об этом сообщил североамериканский журналист Брэндон Робинсон.

«Однако источники, знакомые с ходом мыслей Леброна Джеймса, отмечают, что эти опасения были напрямую сняты во время личной встречи с Эмбиидом в Лос-Анджелесе. Тогда Джоэл лично заверил Джеймса в своём состоянии здоровья после первого межсезонья без операций. С точки зрения Леброна, тот факт, что Эмбиид подходит к новому сезону полностью здоровым, кардинально изменил общий баланс и потенциал состава», — написал Робинсон на своем сайте.

Напомним, Джоэл Эмбиид пропустил много матчей из-за проблем с коленями, а также перенес аппендэктомию. За свою карьеру центровой «Филадельфии» провел 490 игр и пропустил 495 встреч.

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