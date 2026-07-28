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Карри сказал о потерях «Голден Стэйт» из-за травм двух игроков

Ожидается, что НБА опубликует расписание регулярного сезона в августе 2026 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, как травмы форвардов Джимми Батлера и Моузеса Муди могут сказаться на команде в сезоне-2026/2027 НБА.

«Главное, что проходит красной нитью через всю эту историю, а это тяжело для любого, особенно когда мы стараемся сохранить нынешний состав, заключается в том, что после травм Джимми и Моузеса все полностью меняется. Как пережить их отсутствие и при этом сохранить высокий уровень? И как это повлияет уже на следующий сезон? Все остается по-прежнему. Поэтому смотрю на ситуацию реалистично», — приводит слова Карри американское издание New York Times.

Команда завершила прошлый сезон 37 победами и 45 поражениями и снова будет бороться за конкурентоспособность в Западной конференции.