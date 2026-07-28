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Матч звезд WNBA впервые превзошел НБА по посещаемости

Матч всех звезд женской НБА (WNBA) 2026 года установил сразу несколько исторических достижений.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встречу в чикагском «Юнайтед-центре» посетили 19 783 зрителя — это новый рекорд для Матчей всех звезд женской НБА, сообщает Yahoo Sports.

Кроме того, впервые в истории аудитория Матча всех звезд WNBA оказалась больше, чем у аналогичного мероприятия НБА. Матч всех звезд мужской лиги в 2026 году собрал 15 973 болельщика.

Предыдущий рекорд посещаемости WNBA держался с 2007 года. Тогда на Матч всех звезд в Вашингтоне пришли 19 487 зрителей.

Самым ценным игроком встречи была признана Джонкель Джонс. Баскетболистка оформила дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов, а также сделала восемь результативных передач.

Эта награда позволила Джонс войти в историю WNBA. Она стала первой баскетболисткой, завоевавшей все четыре главные индивидуальные награды лиги: MVP регулярного сезона (2021), MVP Кубка комиссионера (2023), MVP финальной серии (2024) и MVP Матча всех звезд (2026). Кроме того, Джонс стала первой представительницей «Нью-Йорк Либерти» и первой иностранной баскетболисткой, признанной самым ценным игроком Матча всех звезд.