Матч звезд WNBA впервые превзошел НБА по посещаемости

Встречу в чикагском «Юнайтед-центре» посетили 19 783 зрителя — это новый рекорд для Матчей всех звезд женской НБА, сообщает Yahoo Sports.
Кроме того, впервые в истории аудитория Матча всех звезд WNBA оказалась больше, чем у аналогичного мероприятия НБА. Матч всех звезд мужской лиги в 2026 году собрал 15 973 болельщика.
Предыдущий рекорд посещаемости WNBA держался с 2007 года. Тогда на Матч всех звезд в Вашингтоне пришли 19 487 зрителей.
Самым ценным игроком встречи была признана Джонкель Джонс. Баскетболистка оформила дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов, а также сделала восемь результативных передач.
Эта награда позволила Джонс войти в историю WNBA. Она стала первой баскетболисткой, завоевавшей все четыре главные индивидуальные награды лиги: MVP регулярного сезона (2021), MVP Кубка комиссионера (2023), MVP финальной серии (2024) и MVP Матча всех звезд (2026). Кроме того, Джонс стала первой представительницей «Нью-Йорк Либерти» и первой иностранной баскетболисткой, признанной самым ценным игроком Матча всех звезд.