Матч звезд WNBA впервые превзошел НБА по посещаемости

Эта награда позволила Джонс войти в историю WNBA. Она стала первой баскетболисткой, завоевавшей все четыре главные индивидуальные награды лиги: MVP регулярного сезона (2021), MVP Кубка комиссионера (2023), MVP финальной серии (2024) и MVP Матча всех звезд (2026). Кроме того, Джонс стала первой представительницей «Нью-Йорк Либерти» и первой иностранной баскетболисткой, признанной самым ценным игроком Матча всех звезд.