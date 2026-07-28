Ирину Шейк заметили на свидании с суперзвездой НБА

Букер провел всю карьеру в «Финиксе», который выбрал его под 13-м номером на драфте НБА 2015 года. За 11 лет он пять раз выбирался нам Матч всех звезд НБА и дважды попадал в символические сборные. Также Букер в составе сборной США является двукратным олимпийским чемпионом (2020, 2024).