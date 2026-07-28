Ирину Шейк заметили на свидании с суперзвездой НБА

По информации источника, свидание Букера и Шейк прошло в элитном ресторане в курортном городке Ист-Хэмптон (штат Нью-Йорк). По словам очевидцев, Шейк и Букер приятно общались во время ужина. После встречи модель покинула ресторан через запасной выход, чтобы не попасть в объективы фотографов.
Стоит отметить, что Букер на 11 лет младше Шейк: американскому баскетболисту 29 лет, а российской модели — 40.
Букер провел всю карьеру в «Финиксе», который выбрал его под 13-м номером на драфте НБА 2015 года. За 11 лет он пять раз выбирался нам Матч всех звезд НБА и дважды попадал в символические сборные. Также Букер в составе сборной США является двукратным олимпийским чемпионом (2020, 2024).
С июня 2020 года по октябрь 2022 года Букер состоял в отношениях с американской моделью Кендалл Дженнер.
Ирине Шейк приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду (2010−2015) и звездой американского футбола Томом Брэди (2023).