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Ирину Шейк заметили на свидании с суперзвездой НБА

Российская супермодель Ирина Шейк была замечена на свидании с баскетболистом «Финикс Санз» Девином Букером. Об этом сообщает Deuxmoi.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

По информации источника, свидание Букера и Шейк прошло в элитном ресторане в курортном городке Ист-Хэмптон (штат Нью-Йорк). По словам очевидцев, Шейк и Букер приятно общались во время ужина. После встречи модель покинула ресторан через запасной выход, чтобы не попасть в объективы фотографов.

Стоит отметить, что Букер на 11 лет младше Шейк: американскому баскетболисту 29 лет, а российской модели — 40.

Букер провел всю карьеру в «Финиксе», который выбрал его под 13-м номером на драфте НБА 2015 года. За 11 лет он пять раз выбирался нам Матч всех звезд НБА и дважды попадал в символические сборные. Также Букер в составе сборной США является двукратным олимпийским чемпионом (2020, 2024).

С июня 2020 года по октябрь 2022 года Букер состоял в отношениях с американской моделью Кендалл Дженнер.

Ирине Шейк приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду (2010−2015) и звездой американского футбола Томом Брэди (2023).