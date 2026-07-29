«Кливленд» может отчислить экс-игрока «Реала» после подписания

По информации источника, 31-летний баскетболист воспользовался опцией выкупа контракта с мадридским «Реалом», выплатив 850 тыс. евро, чтобы вернуться в НБА по соглашению на 2,5 млн евро. При этом не исключено, что «Кливленд» расторгнет контракт с игроком еще до старта нового сезона.