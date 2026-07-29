«Кливленд» может отчислить экс-игрока «Реала» после подписания

По информации источника, 31-летний баскетболист воспользовался опцией выкупа контракта с мадридским «Реалом», выплатив 850 тыс. евро, чтобы вернуться в НБА по соглашению на 2,5 млн евро. При этом не исключено, что «Кливленд» расторгнет контракт с игроком еще до старта нового сезона.
В прошлом сезоне Евролиги Хезоня провел за «Реал» 44 матча. В среднем хорват набирал 13,3 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 2,4 передачи и совершал 0,8 перехвата за 22,3 минуты на площадке.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.