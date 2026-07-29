Журналист ESPN: Даже сезон 82−0 не сделает Леброна лучше Джордана

— Неужели вы думаете, что хоть один человек, который считает Джордана выше Леброна, скажет: «О, он выиграл чемпионства с четырьмя разными командами, теперь он номер один»? Это надуманный спор. Никто никогда не отдаст ему должное за это.



За последние восемь лет у нас было восемь разных чемпионов, а Леброн до этого выходил в восемь финалов подряд. Кто-нибудь говорил: «Ничего себе, восемь финалов подряд — это впечатляет»? Нет. Никто так не говорил.



Потому что люди уже все решили для себя. Никто не собирается менять свое мнение. Они просто хотят услышать ваши аргументы, чтобы затем озвучить свои.



Даже если команда Леброна проведет сезон с результатом 82−0 и выиграет чемпионат, никто из тех, кто уже считает Джордана лучше, не поставит Леброна выше него. Это искусственный спор. Следующая тема, — приводит слова Уиндхорста JayTakes.