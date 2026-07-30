«Титул или смерть». Айверсон — о переходе Леброна в «Филадельфию»

41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.
«Это определенно будет “чемпионство или смерть”. Это именно то, что нам было нужно. Очевидно, что вместе с Леброном в составе у любой команды есть шанс на победу. Но, конечно, многое должно сложиться удачно в течение сезона, в первую очередь в плане здоровья.
Но что касается лидерских качеств, таланта, войн, в которых он участвовал, и его умения справляться с любыми ситуациями, которые могут возникнуть на баскетбольной площадке, то Джеймс просто повышает шансы любой команды на победу в чемпионате и на большой успех.
Он один из тех, кто делает разницу, чувак. Не зря Леброн является королем», — приводит слова Айверсона портал Fadeaway World.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.