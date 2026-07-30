Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажи джерси Леброна Джеймса установили новый рекорд

Леброн Джеймс установил рекорд по продажам игровых маек после перехода в «Филадельфию».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Fanatics / Fox News

Как сообщает Fanatics, джерси баскетболиста стали самыми востребованными среди всех игроков, сменивших команду, за первые 48 часов после официального объявления о трансфере. По этому показателю Джеймс превзошел японскую звезду бейсбола Сехэя Отани.

Ажиотаж оказался настолько высоким, что весь первоначальный запас взрослых маек с 23-м номером «Филадельфии» был распродан всего за два часа после новости о переходе. В течение следующих 72 часов несколько цветовых вариантов формы также временно исчезли из продажи из-за высокого спроса.

К 29 июля Fanatics восстановил запасы: все размеры и расцветки снова стали доступны для заказа.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.

Предстоящий сезон станет для Леброна 24-м в карьере. В прошлом сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набирая 21,3 очка, 6,2 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше