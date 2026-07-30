Продажи джерси Леброна Джеймса установили новый рекорд

Как сообщает Fanatics, джерси баскетболиста стали самыми востребованными среди всех игроков, сменивших команду, за первые 48 часов после официального объявления о трансфере. По этому показателю Джеймс превзошел японскую звезду бейсбола Сехэя Отани.
Ажиотаж оказался настолько высоким, что весь первоначальный запас взрослых маек с 23-м номером «Филадельфии» был распродан всего за два часа после новости о переходе. В течение следующих 72 часов несколько цветовых вариантов формы также временно исчезли из продажи из-за высокого спроса.
К 29 июля Fanatics восстановил запасы: все размеры и расцветки снова стали доступны для заказа.
Напомним, 41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.
Предстоящий сезон станет для Леброна 24-м в карьере. В прошлом сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набирая 21,3 очка, 6,2 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.