Алент Леброна назвал возможные сроки завершения его карьеры

Сейчас звездному форварду «Филадельфии» 41 год, а в декабре ему исполнится 42.
«Думаю, “Филадельфия” придаст ему энергии. Возможно, он сыграет еще два сезона. А может, и четыре», — приводит слова Пола ESPN.
После подписания контракта с «Сиксерс» Леброн стал самым возрастным игроком в истории клуба. Как только он впервые выйдет на площадку, превзойдет рекорд Нэта Харли, который выступал за команду в возрасте 40 лет и 138 дней в сезоне-1954/55.
Леброн Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.
Предстоящий сезон станет для Джеймса 24-м в НБА — это абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.