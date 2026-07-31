Легенда НБА оценил шансы Леброна на титул с «Филадельфией»

— Когда играешь в НБА, чемпионский титул значит все. Не могу с уверенностью сказать, что у «Филадельфии» Леброна больше шансов выиграть чемпионат, чем у «Кливленд Кавальерс» или «Майами Хит», но возможность помочь «Сиксерс» завоевать первый титул за последние 44 года станет для него огромной мотивацией.



Думаю, Леброн отлично подходит «Филадельфии». Стартовая пятерка с Джеймсом, Джоэлом Эмбиидом, Джейленом Брауном, Тайризом Макси и Ви Джеем Эджкомбом способна бороться с любой командой лиги. Если все лидеры подойдут к плей-офф здоровыми, их шансы будут не хуже, чем у любого другого претендента, — приводит слова Абдул-Джаббара Yahoo Sports.