В НБА впервые после Андрея Кириленко появился «АК-47»

В конце июля 24-летний американец подписал с «Лейкерс» двусторонний контракт, который дает ему шанс дебютировать в НБА в предстоящем сезоне.
Калума не был выбран на драфте НБА 2025 года и провел минувший сезон за «Коачелла Вэлли Лейкерс» — фарм-клуб «озерников» в G-лиге. Этим летом он получил шанс проявить себя в Летней лиге, где сыграл за «Лейкерс» пять матчей, набирая в среднем 18,6 очка и 3,6 подбора, реализуя 61% бросков с игры и 50% трехочковых.
Отмечается, что Калума станет первым игроком в истории клуба, который будет выступать под 47-м номером. В прошлом сезоне в НБА этот номер носил только один баскетболист, а за всю историю лиги таких игроков было всего семь. Самый известный — россиянин Андрей Кириленко, выступавший в НБА с 2001 по 2015 год.
Благодаря сочетанию своих инициалов и игрового номера Кириленко получил прозвище «АК-47», которое стало одним из самых узнаваемых прозвищ в истории НБА. Примечательно, что сам игрок родился в Ижевске — городе, который является местом производства автомата Калашникова.
В июле 2025 года Кириленко подробно рассказал, как появилось его прозвище «АК-47».
Новый регулярный сезон в НБА стартует 20 октября.