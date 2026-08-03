В НБА впервые после Андрея Кириленко появился «АК-47»

Отмечается, что Калума станет первым игроком в истории клуба, который будет выступать под 47-м номером. В прошлом сезоне в НБА этот номер носил только один баскетболист, а за всю историю лиги таких игроков было всего семь. Самый известный — россиянин Андрей Кириленко, выступавший в НБА с 2001 по 2015 год.