Адебайо назвал топ-5 игроков НБА без Леброна Джеймса

В его пятерке не нашлось места для четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.
Топ-5 игроков в истории НБА по версии Адебайо:
Кобе Брайант;
Стефен Карри;
Кевин Дюрэнт;
Тим Данкан.
Перед тем как назвать Данкана, баскетболист рассмеялся, поскольку находившиеся рядом дети начали выкрикивать имя Леброна Джеймса.
Напомним, в это межсезонье Леброн Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.
Предстоящий сезон станет для Джеймса 24-м в НБА — это абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры.