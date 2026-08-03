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Адебайо назвал топ-5 игроков НБА без Леброна Джеймса

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо составил собственный рейтинг лучших баскетболистов в истории НБА. Об этом сообщает Heat Central.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Rhona Wise-Imagn Images/Reuters

В его пятерке не нашлось места для четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

Топ-5 игроков в истории НБА по версии Адебайо:

  1. Кобе Брайант;

  2. Стефен Карри;

  3. Майкл Джордан;

  4. Кевин Дюрэнт;

  5. Тим Данкан.

Перед тем как назвать Данкана, баскетболист рассмеялся, поскольку находившиеся рядом дети начали выкрикивать имя Леброна Джеймса.

Напомним, в это межсезонье Леброн Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 он заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока.

Предстоящий сезон станет для Джеймса 24-м в НБА — это абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры.


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