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Бэм Адебайо отреагировал на уход Леброна в «Филадельфию»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что не испытывает негативных эмоций из-за решения Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию», а не вернуться в «Хит».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что «Майами» был одним из претендентов на Леброна Джеймса. Клуб даже ошибочно анонсировал возвращение звездного форварда в команду.

«С Броном у нас все в поряде, он мне как брат, честно говоря. Мы играли вместе на Олимпиаде, но даже до этого у нас всегда были откровенные разговоры по душам.

Я рад за него. Ты хочешь для человека самого лучшего», — приводит слова Адебайо The Heat Realm.

Напомним, в межсезонье Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал с «Филадельфией» двухлетнее соглашение на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 Джеймс заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год контракта является опцией игрока.

Леброн Джеймс и Бэм Адебайо вместе выступали за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где команда завоевала золотые медали.


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