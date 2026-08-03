Бэм Адебайо отреагировал на уход Леброна в «Филадельфию»

Ранее сообщалось, что «Майами» был одним из претендентов на Леброна Джеймса. Клуб даже ошибочно анонсировал возвращение звездного форварда в команду.
«С Броном у нас все в поряде, он мне как брат, честно говоря. Мы играли вместе на Олимпиаде, но даже до этого у нас всегда были откровенные разговоры по душам.
Я рад за него. Ты хочешь для человека самого лучшего», — приводит слова Адебайо The Heat Realm.
Напомним, в межсезонье Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал с «Филадельфией» двухлетнее соглашение на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 Джеймс заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год контракта является опцией игрока.
Леброн Джеймс и Бэм Адебайо вместе выступали за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где команда завоевала золотые медали.