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Крис Бош оценил перспективы «Майами» после перехода Янниса

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Крис Бош оценил перспективы клуба после перехода звездного форварда Янниса Адетокунбо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Этим летом 31-летний чемпион НБА перешел из «Милуоки» в «Майами».

— С Яннисом? Это классический баскетбол в стиле «Хит». У них появился игрок, вокруг которого, как они считают, можно строить команду. Он и Бэм — отличное ядро, которое, надеюсь, поможет вывести команду на новый уровень. Это именно то, что соответствует философии клуба. Я всегда считал, что они готовы пожертвовать будущим ради игрока, который способен побеждать уже сейчас.

Теперь у них такой игрок есть. Посмотрим, что будет дальше. Уверен, у них в запасе еще есть несколько козырей, потому что состав еще нужно доукомплектовать. Но если они добавят несколько снайперов и еще одного-двух плеймейкеров, то, думаю, могут стать действительно очень сильной командой, — приводит слова Боша HoopsHype.

В прошлом регулярном чемпионате НБА греческий форвард провел 36 матчей, в среднем набирая 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32−50 и впервые за десять лет не сумел пробиться в плей-офф.

В 2021 году Адетокунбо помог «Милуоки» завоевать чемпионский титул НБА, а после победы над «Финикс Санз» (4−2) в финальной серии был признан самым ценным игроком финала.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.