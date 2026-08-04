Крис Бош оценил перспективы «Майами» после перехода Янниса

— С Яннисом? Это классический баскетбол в стиле «Хит». У них появился игрок, вокруг которого, как они считают, можно строить команду. Он и Бэм — отличное ядро, которое, надеюсь, поможет вывести команду на новый уровень. Это именно то, что соответствует философии клуба. Я всегда считал, что они готовы пожертвовать будущим ради игрока, который способен побеждать уже сейчас.



Теперь у них такой игрок есть. Посмотрим, что будет дальше. Уверен, у них в запасе еще есть несколько козырей, потому что состав еще нужно доукомплектовать. Но если они добавят несколько снайперов и еще одного-двух плеймейкеров, то, думаю, могут стать действительно очень сильной командой, — приводит слова Боша HoopsHype.