Егор Демин удивил историей выбора игрового номера в НБА

«Наверное, один из самых важных вопросов. Сразу всем отвечу: почему я выбрал восьмой номер? Это не потому что меня выбрали под восьмым номером на драфте.



Берете цифру три — это номер, который был со мной всю жизнь. Затем берете первую букву моего имени — E. Соединяете их вместе — и получается восемь», — сказал Демин на своем YouTube-канале.