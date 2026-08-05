Егор Демин удивил историей выбора игрового номера в НБА

Баскетболист ответил на один из самых популярных вопросов во время общения с болельщиками в социальных сетях.
«Наверное, один из самых важных вопросов. Сразу всем отвечу: почему я выбрал восьмой номер? Это не потому что меня выбрали под восьмым номером на драфте.
Берете цифру три — это номер, который был со мной всю жизнь. Затем берете первую букву моего имени — E. Соединяете их вместе — и получается восемь», — сказал Демин на своем YouTube-канале.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.