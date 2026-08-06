Кириленко объяснил, что мешает Голдину в «Майами»

17 июля, Голдин подписал новый двусторонний контракт с «Майами». Такие соглашения предусматривают выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА, которая составляет $1,35 млн, и не учитываются в потолке зарплат клуба.
— Какими видятся дальнейшие перспективы Влада Голдина?
— Для него, на мой взгляд, самое главное будет — игровые минуты. Потому что он уже состоявшийся, видный игрок. Все, что ему нужно — чтобы тренер в него поверил и дал время на площадке. Я уверен, что со своими габаритами, с такой манерой игры Голдин вполне способен в каждом матче штамповать дабл-даблы. Это надежный центровой, защитно более ориентированный, и в этой структуре с Яннисом и Бэмом Адебайо еще один такой защитный центровой просто необходим команде. Такой необходим любой команде!
Так что здесь сезон будет больше зависеть от тренера — насколько много игрового времени он сможет доверить Владу. Время будет сложно получить из-за того, что на позиции четвертого-пятого номера находятся защитные игроки калибра Матча звезд Яннис и Бэм Адебайо. Если у Влада получится закрепиться в качестве центрового второй пятерки, выходящего на замену, это будет удачный следующий шаг, — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».
Голдин дебютировал в НБА в прошлом сезоне. Российский центровой не был выбран на драфте после выступлений за университетскую команду «Мичиган Вулверинс» и большую часть времени провел в фарм-клубе «Майами» — «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге.
За основную команду «Хит» Голдин сыграл девять матчей, проведя на площадке в общей сложности 24 минуты. Его средние показатели составили 0,8 очка, 1 подбор и 0,3 перехвата за игру.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.