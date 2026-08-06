Кириленко объяснил, что мешает Голдину в «Майами»

— Для него, на мой взгляд, самое главное будет — игровые минуты. Потому что он уже состоявшийся, видный игрок. Все, что ему нужно — чтобы тренер в него поверил и дал время на площадке. Я уверен, что со своими габаритами, с такой манерой игры Голдин вполне способен в каждом матче штамповать дабл-даблы. Это надежный центровой, защитно более ориентированный, и в этой структуре с Яннисом и Бэмом Адебайо еще один такой защитный центровой просто необходим команде. Такой необходим любой команде!