Диллон Брукс получил новый контракт на $73 млн в «Финиксе»

Несмотря на травму, Брукс завершил регулярный чемпионат лидером НБА по количеству технических фолов — на его счету 17 предупреждений. В серии первого раунда плей-офф против «Оклахома-Сити Тандер» форвард стал одним из ключевых игроков команды, в среднем набирая 26 очков и шесть подборов при 45,9% попаданий с игры и 43,8% из-за трехочковой дуги. Кроме того, именно Брукс создал немало проблем лидеру «Тандер» и своему соотечественнику Шею Гилджес-Александеру.