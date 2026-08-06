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Диллон Брукс получил новый контракт на $73 млн в «Финиксе»

«Финикс Санз» договорился с форвардом Диллоном Бруксом о новом трехлетнем контракте на сумму $ 73 млн. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувший сезон стал лучшим в карьере 30-летнего канадца. В регулярном чемпионате-2025/26 Брукс в среднем набирал 20,2 очка за матч, реализуя 43,5% бросков с игры и 34,4% трехочковых. При этом он принял участие лишь в 56 встречах, пропустив значительную часть второй половины сезона из-за перелома левой руки, полученного в игре с «Орландо».

Несмотря на травму, Брукс завершил регулярный чемпионат лидером НБА по количеству технических фолов — на его счету 17 предупреждений. В серии первого раунда плей-офф против «Оклахома-Сити Тандер» форвард стал одним из ключевых игроков команды, в среднем набирая 26 очков и шесть подборов при 45,9% попаданий с игры и 43,8% из-за трехочковой дуги. Кроме того, именно Брукс создал немало проблем лидеру «Тандер» и своему соотечественнику Шею Гилджес-Александеру.