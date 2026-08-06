Всеволод Ищенко рассказал, что его сильнее всего удивило в США

«Тренировки там могут быть и не самые энергозатратные, однако вы делаете много, но за маленькие промежутки времени. И очень часто против вас играют не игроки, а тренеры», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».
История россиянина на драфте НБА получилась одной из самых необычных. Под 56-м номером Ищенко выбрали «Чикаго Буллз», после чего права на него последовательно перешли к «Лос-Анджелес Лейкерс», а затем — к «Даллас Маверикс».
В сезоне-2026/27 Ищенко продолжит выступать за «Локомотив-Кубань». Его возвращение связано с правилами НБА: клубы не могут выкупить игрока из зарубежной команды, если затем планируют подписать с ним двусторонний контракт. Кроме того, все три двусторонних соглашения в «Далласе» уже заняты.