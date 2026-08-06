Всеволод Ищенко рассказал, что его сильнее всего удивило в США

«Тренировки там могут быть и не самые энергозатратные, однако вы делаете много, но за маленькие промежутки времени. И очень часто против вас играют не игроки, а тренеры», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».