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26 декабря, источник: Sportmail.ru

Генменеджеры клубов Единой лиги ВТБ назвали лучшего игрока

Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «Спорт-Экспресс», выявил лучшего игрока в истории турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Им признан защитник Алексей Швед, который является лучшим бомбардиром в истории Единой лиги ВТБ. Также ему принадлежат множество статистических рекордов турнира, в том числе по количеству точных трехочковых за сезон (103).

Швед получил в опросе четыре голоса. По три голоса набрали Андрей Кириленко и Виктор Хряпа, по одному — Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Марио Хезонья и Джон Роберт Холден.

Алексей Швед выступал в Единой лиге ВТБ за «Химки» и ЦСКА. Защитник дважды стал лучшим снайпером турнира, дважды был признан самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд.

Швед перешел в китайский клуб «Шаньси Лунгс» в августе из ЦСКА за который выступал с 2021 года.

Алексей Швед провел три сезона в НБА, где успел поиграть за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Севенти Сиксерз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

В составе сборной России Швед выиграл бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

В начале мая со Шведом произошел неприятный инцидент, баскетболиста избили у ресторана в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин. Спортсмен получил переломы основания черепа и височной кости, а также открытую черепно-мозговую травму. Он провел одну неделю в больнице и был выписан 9 мая.

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