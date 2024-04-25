Никита Курбанов назвал шоковой терапией смену тренера в ЦСКА

15 апреля ЦСКА отправил в отставку главного тренера команды Эмила Райковича. На посту его сменил бывший тренер «Галатасарая» Андреас Пистиолис. Контракт с 45-летним греческим специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее он работал в московском клубе в качестве ассистента Димитриса Итудиса, который возглавлял армейцев с 2014 по 2022 год.

Под руководством Пистиолиса ЦСКА одержал две победы в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея».

— Как считаете, насколько тяжело будет ЦСКА в Красноярске?

— Они играют дома, а родные трибуны всегда помогают своей команде. Тем более в Красноярске наверняка будет аншлаг. Нам предстоит тяжелый матч, но все зависит от нас. Разница во времени и длинный перелет? Не хочу углубляться в эти моменты.



Повторюсь, все зависит только от того, что мы покажем на паркете, от нашего настроя. Во втором матче была достигнута полезная победа. Есть над чем подумать, что посмотреть, есть куда совершенствоваться. Особенно после смены главного тренера. Есть много нюансов, которые Андреас внес в нашу игру.

— Президент клуба Андрей Ватутин говорил, что смена тренера перед плей-офф — это шоковая терапия. Почувствовали ее?

— Безусловно. Думаю, наши болельщики тоже видят изменения в игре, в отношении игроков. Наверное, это и есть шоковая терапия. По крайней мере, сужу со стороны игрока. Болельщики, наверное, тоже оценили наш настрой, — приводит слова Курбанова «Спорт-Экспресс».

Райкович возглавил ЦСКА в июне 2022 года. В дебютном сезоне македонец стал лучшим тренером Единой Лиги ВТБ, добыв с армейцами рекордные 30 побед в регулярном чемпионате, 24 из которых были одержаны подряд. В плей-офф турнира ЦСКА впервые в своей истории не сумел выйти в финал, уступив в полуфинале в семи матчах «Локомотиву-Кубани». В итоге армейцы довольствовались бронзовыми наградами.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.