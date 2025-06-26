Бывший игрок ЦСКА Теодосич объявил о завершении карьеры

«За 6 лет выступлений в красно-синих цветах сербский защитник стал настоящей легендой ЦСКА. В нашем клубе Милош стал 6-кратным чемпионом Единой Лиги ВТБ и России, чемпионом Евролиги 2016 года и первым в истории Лиги ВТБ стал 2-кратным MVP плей-офф. Спасибо за игру, волшебник!» — заявили в пресс-службе БК ЦСКА.