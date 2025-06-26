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Бывший игрок ЦСКА Теодосич объявил о завершении карьеры

Экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич завершил профессиональную карьеру. В марте 2025 года баскетболисту исполнилось 38 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Дорогие друзья, уважаемые поклонники и ценители баскетбола. Прежде всего, спасибо за 30 лет борьбы, удовольствия, радости и печали. Настал момент попрощаться», — цитирует Теодосича Meridian Sport.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011-го по 2017 год. С армейцами серб стал 5-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16. В составе ЦСКА Милош три раза попадал в первую символическую пятерку Евролиги (2010, 2015, 2016).

«За 6 лет выступлений в красно-синих цветах сербский защитник стал настоящей легендой ЦСКА. В нашем клубе Милош стал 6-кратным чемпионом Единой Лиги ВТБ и России, чемпионом Евролиги 2016 года и первым в истории Лиги ВТБ стал 2-кратным MVP плей-офф. Спасибо за игру, волшебник!» — заявили в пресс-службе БК ЦСКА.

Последним клубом Теодосича стала «Црвена Звезда». Также он играл в итальянском «Виртусе», «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА и «Олимпиакосе».