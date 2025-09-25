«Зенит» — ЦСКА: видеотрансляция

В предстоящем матче сложно выделить явного фаворита. «Зенит» и ЦСКА — одни из самых сильных команд Единой лиги ВТБ. Два года подряд москвичи забирают титул, но при этом петербуржцы имеют лучший процент побед в регулярном сезоне. В личных встречах коллективы тоже постоянно создают «качели», явного гегемона в их противостояниях не просматривается. Так, в последних трех встречах сильнее оказывался ЦСКА, но перед этим две победы забирал «Зенит».