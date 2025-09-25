«Зенит» — ЦСКА: видеотрансляция

Сегодня, 25 сентября, в Белграде (Сербия) состоится финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 21:00 мск московская и петербургская команды поборются за титул.
Прямую трансляцию полуфинала проведет сервис VK Video
Самое главное перед матчем
Обе российские команды встретились в полуфинале с иностранными соперниками. У ЦСКА получилось с существенным отрывом обыграть «Црвену Звезду» — 89:67. У «Зенита» и клуба «Дубай» игра вышла более плотной и «щекотливой», так что петербуржцы переиграли соперников только на четыре очка — 107:103.
В предстоящем матче сложно выделить явного фаворита. «Зенит» и ЦСКА — одни из самых сильных команд Единой лиги ВТБ. Два года подряд москвичи забирают титул, но при этом петербуржцы имеют лучший процент побед в регулярном сезоне. В личных встречах коллективы тоже постоянно создают «качели», явного гегемона в их противостояниях не просматривается. Так, в последних трех встречах сильнее оказывался ЦСКА, но перед этим две победы забирал «Зенит».
Оба коллектива подходят к финалу в хорошей форме. Поскольку турнир все же товарищеский, в игре будет больше свободы и авантюризма. Никто, вероятно, не станет намерено сушить игру или изматывать соперника осторожными действиями. Скорее всего, болельщиков и зрителей будет ждать сегодня зрелищный баскетбол.