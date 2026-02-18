Семья Яниса Тиммы подала иск к Седоковой о разделе имущества

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали иск в Хорошевский суд Москвы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой, с требованием раздела совместно нажитого имущества. Об этом сообщает ТАСС.
Судебное заседание по делу назначено на 2 марта 2026 года. Иск подан к Седоковой А., истцами выступают Оша С., Тимма А. и Тимма Р. Дело касается раздела имущества, приобретенного во время их брака.
Напомним, Тимма был найден мертвым в центре Москвы в декабре 2024 года. По предварительной информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. По данным источника агентства, рядом с ним был найден телефон с оставленным последним посланием.
В своей карьере Тимма был выбран под 60-м номером на драфте НБА. В составе команды он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/19. Также он играл за УНИКС. В 2015 году латвийский баскетболист был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, а в 2017 году принимал участие в Матче звезд турнира.
Кроме того, Тимма играл за турецкую «Дарюшшафаку», латвийские клубы «Вентспилс» и ВЭФ, испанские «Басконию» и «Обрадойро», греческий «Олимпиакос», а также за фарм-клуб «Осеола Мэджик».