Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Яниса Тиммы подала иск к Седоковой о разделе имущества

Баскетболист скончался больше года назад.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Игорь Генералов/ТАСС

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали иск в Хорошевский суд Москвы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой, с требованием раздела совместно нажитого имущества. Об этом сообщает ТАСС.

Судебное заседание по делу назначено на 2 марта 2026 года. Иск подан к Седоковой А., истцами выступают Оша С., Тимма А. и Тимма Р. Дело касается раздела имущества, приобретенного во время их брака.

Напомним, Тимма был найден мертвым в центре Москвы в декабре 2024 года. По предварительной информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. По данным источника агентства, рядом с ним был найден телефон с оставленным последним посланием.

В своей карьере Тимма был выбран под 60-м номером на драфте НБА. В составе команды он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/19. Также он играл за УНИКС. В 2015 году латвийский баскетболист был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, а в 2017 году принимал участие в Матче звезд турнира.

Кроме того, Тимма играл за турецкую «Дарюшшафаку», латвийские клубы «Вентспилс» и ВЭФ, испанские «Басконию» и «Обрадойро», греческий «Олимпиакос», а также за фарм-клуб «Осеола Мэджик».