Два баскетболиста «Пармы» не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч

Клуб занят решением ситуации.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Баскетболисты пермской «Пармы» Террелл Картер и Джейлен Адамс не могут вернуться из Дубая из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеграм-канал клуба Единой лиги ВТБ.

В среду «Парма» проведёт матч с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который начнется в 17:00 мск.

«Сегодня нам предстоит играть без Джейлена и Террелла. В связи с событиями на Ближнем Востоке наши легионеры пока не могут вылететь из Дубая. Клуб активно работает над решением возникшей ситуации и в согласовании с игроками предпринимает все необходимые меры. Мы надеемся, что скоро этот вопрос будет решён», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Локомотив-Кубань» из Краснодара сообщил, что их игроки Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин также не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре. В среду президент казанского УНИКСа сообщил РИА Новости, что баскетболисты Алексей Швед и Андрей Лопатин также не смогли покинуть Дубай.