Два баскетболиста «Пармы» не могут вылететь из ОАЭ в Россию на матч

«Сегодня нам предстоит играть без Джейлена и Террелла. В связи с событиями на Ближнем Востоке наши легионеры пока не могут вылететь из Дубая. Клуб активно работает над решением возникшей ситуации и в согласовании с игроками предпринимает все необходимые меры. Мы надеемся, что скоро этот вопрос будет решён», — говорится в заявлении клуба.