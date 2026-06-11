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Корстин считает, что ЦСКА мог бы выйти в плей-офф Евролиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ высоко оценила уровень нынешнего состава армейского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что нынешний состав ЦСКА способен бороться за выход в плей-офф Евролиги. Об этом она рассказала в интервью «Матч ТВ».

В среду армейцы обыграли УНИКС со счетом 102:76 в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ и завоевали чемпионский титул, выиграв серию со счетом 4−0.

«С этим составом на сегодняшний день ЦСКА вошел бы в плей-офф. Но, конечно, топовые европейские игроки хотят выступать в Евролиге. Тут вопрос даже не в финансовых условиях, а в игровом опыте», — заявила Корстин.

Она отметила, что после ухода из Евролиги бюджет клуба сократился, однако команда по-прежнему остается конкурентоспособной на высоком уровне.

Также Корстин подчеркнула, что, несмотря на существующие ограничения, Единая лига ВТБ продолжает развиваться. По ее словам, успешным оказался и новый турнир — Winline Кубок, который дал организаторам полезный опыт.

Кроме того, глава лиги высоко оценила игру защитника ЦСКА Мело Тримбла, который был признан самым ценным игроком плей-офф. По мнению Корстин, баскетболист полностью заслужил эту награду благодаря яркому выступлению на протяжении сезона.