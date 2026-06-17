«Пари НН» объявил о приостановке деятельности главной команды

«Пари НН» сообщил о приостановке деятельности основной команды: с сезона-2026/27 клуб не будет участвовать в Единой лиге ВТБ.



«Баскетбольный клуб “Пари НН” объявляет о непростом решении: главная команда региона приостанавливает свою деятельность и не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона 2026/27. При этом, молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой Молодежной лиге ВТБ», — говорится в сообщении клуба.



В клубе отметили, что регион полностью выполнил все обязательства, связанные с поддержкой команды.



«Но, к сожалению, текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнеров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности — вынужденная, но управляемая мера», — подчеркивается в заявлении.



Также в «Пари НН» заявили, что теперь намерены сосредоточиться на развитии и подготовке молодых игроков. Клуб поблагодарил правительство Нижегородской области и лично губернатора за многолетнюю поддержку, а также выразил признательность болельщикам и партнерам.



В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 команда из Нижнего Новгорода заняла девятое место и не смогла выйти в плей-офф.