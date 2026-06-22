УНИКС объявил об уходе баскетболиста Михаила Кулагина

Михаил Кулагин присоединился к команде в апреле 2026 года и завершил сезон в составе казанцев. Для Кулагина это было второе выступление за УНИКС. В сезоне-2022/23 он уже играл за команду Велимира Перасовича и помог казанскому клубу впервые в истории выиграть золотые медали. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Кулагин принял участие в 11 матчах. В среднем защитник набирал 2,8 очка и совершал 1,4 подбора.
«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Мишу за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы казанцев.
Михаил дебютировал как профессионал в 2012 году за «Триумф». Впоследствии представлял ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород», УНИКС и «Самару». Трижды становился участником Матча всех звезд Единой лиги. Кулагин — двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА и пятикратный победитель Единой лиги ВТБ. За УНИКС продолжает выступать его старший брат Дмитрий Кулагин.
По итогам сезона-2025/2026 УНИКС стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА в финальной серии со счетом 0−4.