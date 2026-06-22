УНИКС объявил об уходе баскетболиста Михаила Кулагина

Михаил Кулагин присоединился к команде в апреле 2026 года и завершил сезон в составе казанцев. Для Кулагина это было второе выступление за УНИКС. В сезоне-2022/23 он уже играл за команду Велимира Перасовича и помог казанскому клубу впервые в истории выиграть золотые медали. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Кулагин принял участие в 11 матчах. В среднем защитник набирал 2,8 очка и совершал 1,4 подбора.