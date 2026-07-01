Каракаш сменил Перасовича в должности главного тренера УНИКСа

«Для меня большая честь стать главным тренером такого великого клуба, как УНИКС. Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды и, честно признаюсь, смотрю в будущее с оптимизмом. Особые слова признательности адресую своему наставнику, теперь уже бывшему боссу, Велимиру Перасовичу. Я многим ему обязан, и во многом именно благодаря ему я получил эту возможность», — сказал Каракаш.