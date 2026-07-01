Каракаш сменил Перасовича в должности главного тренера УНИКСа

Его место займет Милан Каракаш, который на протяжении пяти лет был ассистентом Перасовича. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до конца-2026/27 с возможностью продления еще на год.
«Для меня большая честь стать главным тренером такого великого клуба, как УНИКС. Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды и, честно признаюсь, смотрю в будущее с оптимизмом. Особые слова признательности адресую своему наставнику, теперь уже бывшему боссу, Велимиру Перасовичу. Я многим ему обязан, и во многом именно благодаря ему я получил эту возможность», — сказал Каракаш.
Перасович возглавлял УНИКС с 2021 года. Под его руководством казанцы одержали 169 побед в 233 матчах. В сезоне-2022/23 Перасович привел команду к чемпионству в Единой лиге ВТБ. Также УНИКС дважды выигрывал серебряные (2024, 2026) и бронзовые (2022, 2025) медали турнира.
Ожидается, что Перасович вернется в «Басконию», которую он тренировал в сезонах-2015/16 и 2018/19.
Новый сезон в Единой лиге ВТБ стартует 25 сентября.