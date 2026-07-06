Роберсон продлил контракт с «Зенитом»

Американский форвард Андре Роберсон продолжит карьеру в «Зените». Петербургский клуб сообщил, что стороны не стали использовать предусмотренную контрактом опцию досрочного расторжения и сохранили соглашение на сезон-2026/27.
34-летний баскетболист выступает за «Зенит» с лета 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 9,2 очка, делая 6,8 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 0,9 блок-шота за игру.
По итогам сезона Роберсон вошел в тройку претендентов на звание лучшего защитника Единой лиги ВТБ, однако награду получил его партнер по команде Георгий Жбанов.
До переезда в Россию американец провел 307 матчей в регулярном чемпионате НБА за «Оклахома-Сити Тандер» и «Бруклин Нетс», а также выступал за французские клубы «Шоле» и АСВЕЛ.