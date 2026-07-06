Роберсон продлил контракт с «Зенитом»

34-летний баскетболист выступает за «Зенит» с лета 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 9,2 очка, делая 6,8 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 0,9 блок-шота за игру.