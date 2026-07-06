Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роберсон продлил контракт с «Зенитом»

Американский форвард продолжит выступать за петербургский клуб в сезоне-2026/27.

Источник: РИА "Новости"

Американский форвард Андре Роберсон продолжит карьеру в «Зените». Петербургский клуб сообщил, что стороны не стали использовать предусмотренную контрактом опцию досрочного расторжения и сохранили соглашение на сезон-2026/27.

34-летний баскетболист выступает за «Зенит» с лета 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 9,2 очка, делая 6,8 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 0,9 блок-шота за игру.

По итогам сезона Роберсон вошел в тройку претендентов на звание лучшего защитника Единой лиги ВТБ, однако награду получил его партнер по команде Георгий Жбанов.

До переезда в Россию американец провел 307 матчей в регулярном чемпионате НБА за «Оклахома-Сити Тандер» и «Бруклин Нетс», а также выступал за французские клубы «Шоле» и АСВЕЛ.