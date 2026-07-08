Новый сезон Единой лиги ВТБ посвятят памяти Иванова

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что предстоящий сезон турнира будет посвящен памяти почетного президента лиги Сергея Иванова. Об этом она сказала в интервью «Матч ТВ».
«Да, следующий сезон будет объявлен сезоном памяти Сергея Борисовича Иванова. На данный момент обдумываем, как правильно это сделать», — сказала Корстин.
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня на 74-м году жизни.
Корстин назвала смерть Иванова колоссальной потерей для организации. По ее словам, они были знакомы более 20 лет: еще со времен выступления Корстин за сборную России, которую Иванов отмечал и ставил в пример.
Гендиректор лиги также подчеркнула, что Иванов много лет участвовал в работе Единой лиги ВТБ, посещал матчи и помогал организации как наставник.
Единая лига ВТБ является главным клубным баскетбольным турниром России. В сезоне-2025/26 чемпионом стал ЦСКА, который в финальной серии обыграл «Зенит».