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Новый сезон Единой лиги ВТБ посвятят памяти Иванова

Почетный президент лиги Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня на 74-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что предстоящий сезон турнира будет посвящен памяти почетного президента лиги Сергея Иванова. Об этом она сказала в интервью «Матч ТВ».

«Да, следующий сезон будет объявлен сезоном памяти Сергея Борисовича Иванова. На данный момент обдумываем, как правильно это сделать», — сказала Корстин.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня на 74-м году жизни.

Корстин назвала смерть Иванова колоссальной потерей для организации. По ее словам, они были знакомы более 20 лет: еще со времен выступления Корстин за сборную России, которую Иванов отмечал и ставил в пример.

Гендиректор лиги также подчеркнула, что Иванов много лет участвовал в работе Единой лиги ВТБ, посещал матчи и помогал организации как наставник.

Единая лига ВТБ является главным клубным баскетбольным турниром России. В сезоне-2025/26 чемпионом стал ЦСКА, который в финальной серии обыграл «Зенит».