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В Единой молодежной лиге ВТБ сезона-2026/27 сыграют 16 команд

В турнире дебютируют три новых клуба, а «Астана-Жастар» пропустит следующий сезон.

Источник: БЕЛТА

Единая молодежная лига ВТБ объявила состав участников сезона-2026/27. В чемпионате выступят 16 команд, включая трех дебютантов: «Динамо-2» (Владивосток), «Динамо-М» (Уфа) и ЧБК-2 (Челябинская область).

«Астана-Жастар» из Казахстана пропустит следующий розыгрыш турнира. Остальные 13 участников сохранили место в лиге.

Регулярный чемпионат будет состоять из 30 матчей для каждой команды в два круга. Плей-офф стартует со стадии ⅛ финала, где серии пройдут до двух побед, а победитель сезона определится в формате «Финала четырех».