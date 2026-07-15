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БК «Зенит» представил тренерский штаб на сезон-2026/27

Баскетбольный клуб «Зенит» определился с составом тренерского штаба на новый сезон. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БК "Зенит"

Санкт-Петербургская команда начнет подготовку к новому чемпионату под руководством главного тренера Душко Ивановича.

Ассистентами черногорского специалиста станут испанец Артуро Альварес, его соотечественник Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. За физическую подготовку игроков будет отвечать хорват Йосип Милиша, который сменил на этой должности словенского специалиста Юре Дракслара.

В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).