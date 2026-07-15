БК «Зенит» представил тренерский штаб на сезон-2026/27

Ассистентами черногорского специалиста станут испанец Артуро Альварес, его соотечественник Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. За физическую подготовку игроков будет отвечать хорват Йосип Милиша, который сменил на этой должности словенского специалиста Юре Дракслара.