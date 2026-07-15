БК «Зенит» представил тренерский штаб на сезон-2026/27

Санкт-Петербургская команда начнет подготовку к новому чемпионату под руководством главного тренера Душко Ивановича.
Ассистентами черногорского специалиста станут испанец Артуро Альварес, его соотечественник Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. За физическую подготовку игроков будет отвечать хорват Йосип Милиша, который сменил на этой должности словенского специалиста Юре Дракслара.
В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).