Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Баскетболист Сергей Карасёв останется в «Зените»

Соглашение будет рассчитано на один сезон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Баскетбольный «Зенит» и легкий форвард Сергей Карасёв воспользуются опцией, предусмотренной контрактом, и продлят сотрудничество до конца сезона-2026/27. Об этом сообщает «Советский спорт».

32-летний Карасёв является рекордсменом петербургского клуба по количеству проведенных матчей. На его счету 369 игр в составе сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 36 матчах, набрал 73 очка и в среднем проводил на площадке 12 минут 19 секунд за игру.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» в серии за третье место Единой лиги ВТБ. В составе «Зенита» Карасев стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ. Также форвард является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.