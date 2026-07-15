СМИ: Баскетболист Сергей Карасёв останется в «Зените»

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» в серии за третье место Единой лиги ВТБ. В составе «Зенита» Карасев стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ. Также форвард является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.