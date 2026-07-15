СМИ: Баскетболист Сергей Карасёв останется в «Зените»

Баскетбольный «Зенит» и легкий форвард Сергей Карасёв воспользуются опцией, предусмотренной контрактом, и продлят сотрудничество до конца сезона-2026/27. Об этом сообщает «Советский спорт».
32-летний Карасёв является рекордсменом петербургского клуба по количеству проведенных матчей. На его счету 369 игр в составе сине-бело-голубых.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 36 матчах, набрал 73 очка и в среднем проводил на площадке 12 минут 19 секунд за игру.
По итогам сезона-2025/26 «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» в серии за третье место Единой лиги ВТБ. В составе «Зенита» Карасев стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ. Также форвард является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.