39-летний Бабурин стал игроком УНИКСа

УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Евгением Бабуриным. Соглашение с 39-летним бывшим капитаном «Нижнего Новгорода» рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Бабурин провел 23 матча, в среднем набирая 8,1 очка, а также делая 2,3 передачи и 1,5 подбора за игру.
Бабурин является трехкратным участником Матча звезд Единой лиги ВТБ.
Евгений Бабурин — воспитанник нижегородского баскетбола, большую часть карьеры проведший в родном клубе. Также защитник выступал за «Темп-СУМЗ», «Спартак-Приморье» и «Локомотив-Кубань». В составе «Нижнего Новгорода» он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, помог команде выйти в Евролигу, а после возвращения в 2018 году стал капитаном клуба.
2015 года защитник регулярно вызывался в сборную России.