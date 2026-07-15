39-летний Бабурин стал игроком УНИКСа

Евгений Бабурин — воспитанник нижегородского баскетбола, большую часть карьеры проведший в родном клубе. Также защитник выступал за «Темп-СУМЗ», «Спартак-Приморье» и «Локомотив-Кубань». В составе «Нижнего Новгорода» он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, помог команде выйти в Евролигу, а после возвращения в 2018 году стал капитаном клуба.