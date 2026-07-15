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39-летний Бабурин стал игроком УНИКСа

Большую часть карьеры Евгений Бабурин провел в родном клубе в Нижнем Новгороде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Евгением Бабуриным. Соглашение с 39-летним бывшим капитаном «Нижнего Новгорода» рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Бабурин провел 23 матча, в среднем набирая 8,1 очка, а также делая 2,3 передачи и 1,5 подбора за игру.

Бабурин является трехкратным участником Матча звезд Единой лиги ВТБ.

Евгений Бабурин — воспитанник нижегородского баскетбола, большую часть карьеры проведший в родном клубе. Также защитник выступал за «Темп-СУМЗ», «Спартак-Приморье» и «Локомотив-Кубань». В составе «Нижнего Новгорода» он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, помог команде выйти в Евролигу, а после возвращения в 2018 году стал капитаном клуба.

2015 года защитник регулярно вызывался в сборную России.