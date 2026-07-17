Альварес рассказал, чем Иванович покорит болельщиков БК «Зенит»

«Возможность вновь работать с Душко Ивановичем — для меня большая честь и привилегия. Я считаю его одним из величайших тренеров в истории баскетбола. Искренне восхищаюсь им не только за все, чего он добился за свою карьеру, но и за его лидерские качества, отношение к работе, глубочайшее понимание игры и уникальную способность делать любую команду сильнее.



У нас остались прекрасные воспоминания о совместной работе в “Црвене Звезде”, и я очень благодарен Душко за то, что он вновь доверил мне стать частью своего тренерского штаба.



Думаю, Душко Иванович заставит болельщиков “Зенита” полюбить свой баскетбол. Его невероятно высокие требования, максимализм и выдающиеся знания игры позволяют каждой его команде становиться сильнее с каждым днем. Его команды всегда оставляют на площадке все силы, всю страсть и самоотдачу. А с таким отношением обязательно приходят и победы.



И в нападении, и в защите Душко на протяжении всей карьеры доказывал, что является одним из лучших тренеров в мире. Одно из его главных качеств — умение помогать игрокам выходить на новый уровень и заметно прогрессировать по ходу сезона», — приводит слова Альвареса «Советский спорт».