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Альварес рассказал, чем Иванович покорит болельщиков БК «Зенит»

Новый ассистент главного тренера БК «Зенит» Душко Ивановича Артуро Альварес поделился ожиданиями от совместной работы в петербургском клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БК "Зенит"

Испанский специалист уже входил в штаб Ивановича в «Црвене Звезде». По словам Альвареса, он с радостью принял предложение вновь работать с одним из самых титулованных тренеров европейского баскетбола.

«Возможность вновь работать с Душко Ивановичем — для меня большая честь и привилегия. Я считаю его одним из величайших тренеров в истории баскетбола. Искренне восхищаюсь им не только за все, чего он добился за свою карьеру, но и за его лидерские качества, отношение к работе, глубочайшее понимание игры и уникальную способность делать любую команду сильнее.

У нас остались прекрасные воспоминания о совместной работе в “Црвене Звезде”, и я очень благодарен Душко за то, что он вновь доверил мне стать частью своего тренерского штаба.

Думаю, Душко Иванович заставит болельщиков “Зенита” полюбить свой баскетбол. Его невероятно высокие требования, максимализм и выдающиеся знания игры позволяют каждой его команде становиться сильнее с каждым днем. Его команды всегда оставляют на площадке все силы, всю страсть и самоотдачу. А с таким отношением обязательно приходят и победы.

И в нападении, и в защите Душко на протяжении всей карьеры доказывал, что является одним из лучших тренеров в мире. Одно из его главных качеств — умение помогать игрокам выходить на новый уровень и заметно прогрессировать по ходу сезона», — приводит слова Альвареса «Советский спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).