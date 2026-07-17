«Зенит» продлил контракт с рекордсменом клуба Карасевым

За время выступлений за «Зенит» Карасев выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ, а также стал обладателем Кубка России. С 2013-го по 2016 год Карасев играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защищал цвета клубов «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.