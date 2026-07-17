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«Зенит» продлил контракт с рекордсменом клуба Карасевым

Петербургский «Зенит» воспользовался предусмотренной в соглашении опцией и продлил контракт с форвардом Сергеем Карасевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Единая лига ВТБ

Новое соглашение с 32-летним баскетболистом будет действовать до завершения сезона-2026/27.

Карасев является рекордсменом «Зенита» сразу по нескольким статистическим показателям. Ему принадлежат клубные достижения по числу сыгранных матчей (369), набранных очков (3276), подборов (969) и перехватов (306). Предстоящий сезон станет для форварда девятым подряд в составе петербургской команды.

За время выступлений за «Зенит» Карасев выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ, а также стал обладателем Кубка России. С 2013-го по 2016 год Карасев играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защищал цвета клубов «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.

Новый регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября.