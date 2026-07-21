Экс-игрок НБА Малик Ньюмэн перешел в приморское «Динамо»

Ньюмэн известен по выступлениям за сборную США на юношеском уровне. В 2014 году он выиграл чемпионат мира U17 и получил приз MVP турнира. После сезона в Mississippi State защитник перешел в Kansas Jayhawks, где помог команде пробиться в «Финал четырех» NCAA. По итогам сезона он был признан самым ценным игроком турнира конференции Big 12, а также стал лучшим бомбардиром «Мартовского безумия» в 2018 году.