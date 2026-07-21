Экс-игрок НБА Малик Ньюмэн перешел в приморское «Динамо»

29-летний баскетболист официально стал игроком клуба, сообщает пресс-служба команды.
Ньюмэн известен по выступлениям за сборную США на юношеском уровне. В 2014 году он выиграл чемпионат мира U17 и получил приз MVP турнира. После сезона в Mississippi State защитник перешел в Kansas Jayhawks, где помог команде пробиться в «Финал четырех» NCAA. По итогам сезона он был признан самым ценным игроком турнира конференции Big 12, а также стал лучшим бомбардиром «Мартовского безумия» в 2018 году.
Профессиональную карьеру американец начал в G-лиге, где выступал за команды системы «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». В 2020 году Ньюмэн дебютировал в НБА в составе «Кливленда», после чего играл за клубы Турции, Израиля, Китая и Италии.
Российским любителям баскетбола защитник знаком по выступлениям за саратовский «Автодор». В сезоне-2022/23 Ньюмэн стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, получил награду MVP февраля и сыграл в Матче звезд турнира.