БК «Зенит» расторг контракт с Ксавьером Муном

По итогам сезона петербургская команда заняла четвертое место. В регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим с результатом 28 побед и 12 поражений, а в плей-офф уступил УНИКСу в полуфинальной серии (3−4) и «Локомотиву-Кубани» в борьбе за бронзу (2−3).