БК «Зенит» расторг контракт с Ксавьером Муном

В минувшем сезоне Мун провел 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем американец набирал 11,8 очка, отдавал 4,8 передачи, делал 2 подбора, а также совершал 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за игру.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Сине-бело-голубые желают Ксавьеру удачи!» — говорится в заявлении клуба.
По итогам сезона петербургская команда заняла четвертое место. В регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим с результатом 28 побед и 12 поражений, а в плей-офф уступил УНИКСу в полуфинальной серии (3−4) и «Локомотиву-Кубани» в борьбе за бронзу (2−3).
Ранее сообщалось, что после завершения сезона-2025/26 Мун договорился о переходе в канадский клуб «Виннипег» для участия в CEBL, несмотря на действующий контракт с «Зенитом».
Американец был включен в заявку турнира, однако не смог дебютировать, так как не получил открепительное письмо от петербургского клуба. «Зенит» подтвердил свою позицию после обращения ФИБА, сообщал «Спорт-Экспресс».
Вопрос перехода вызвал необходимость возможного арбитражного разбирательства между сторонами. После расторжения соглашения с «Зенитом» Мун получил возможность продолжить карьеру за пределами клуба.